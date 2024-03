Kradzież paliwa ze stacji benzynowej odkryła liczne przewinienia 24-letniego mieszkańca gminy Duszniki

Podejrzany został szybko zatrzymany na drodze pomiędzy Sędzinami, a Sędzinkiem.

Był to 24-letni mieszkaniec gminy Duszniki. Mundurowi sprawdzili go w policyjnym systemie i okazało się, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i był też podejrzany o wcześniejsze kradzieże paliwa na innych stacjach benzynowych. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli też drobne ilości metamfetaminy. Dodatkowo samochód, którym kierował nie posiadał aktualnych badań technicznych - informuje st. asp. Sandra Chuda.