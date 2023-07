Kradzież w Szamotułach... której ostatecznie nie było

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda powiedziała, że funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do samochodu, do której miało dojść na parkingu przy ul. Zamkowej.

- 34-letni szamotulanin zawiadomił, iż nieznany sprawca wybił szybę w samochodzie marki Mercedes i ukradł ponad 32 tysiące złotych, które mężczyzna pozostawił w aucie. Pieniądze pochodziły z utargu ze sprzedaży.

Policjanci przyjęli zawiadomienie

Rozpoczęło się zbieranie wszelkich niezbędnych materiałów dowodowych w całej sprawie. Szybko okazało się jednak, że to co zeznał zgłaszający, nie pokrywało się z faktyczną sytuacją. Jeszcze tego samego dnia, w którym przyjęto zawiadomienie o przestępstwie, policjanci natrafili na trop, który wyraźnie wskazywał na to, że 34-latek nie mówił prawdy.