Kwalifikacja wojskowa mieszkańców powiatu szamotulskiego rusza 12 marca! Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski ogłosił rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Proces obejmować będzie okres od 1 lutego do 30 kwietnia. Jest on skierowany do mężczyzn urodzonych w 2005 roku, a także mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie spełniają warunków do czynnej służby wojskowej. Dodatkowo, zobowiązani do stawienia się są ci, którzy w latach 2022 i 2023 zostali czasowo uznani za niezdolnych do służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają również panie urodzone w latach 1997–2005, posiadające odpowiednie kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.