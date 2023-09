Mieli pomysł na szybki zarobek. Wpadli i grozi im więzienie!

Młody mężczyzna – o ile wcześniej unikał wymiaru sprawiedliwości, o tyle miał pecha, bo został rozpoznany przez będącego po służbie policjanta kryminalnego z wronieckiego posterunku Policji. Funkcjonariusz skojarzył 17-latka ze sprawą i zatrzymał go.

Następnego dnia zatrzymano kolejną osobę.

Jak wyjaśniła oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda, młodzi przestępcy, za pomocą aplikacji służących do handlu w Internecie wprowadzali w błąd osoby zainteresowane sprzedażą towarów. Podszywali się m.in. pod pracowników portalu aukcyjnego i uzyskiwali kody blik, dzięki którym wypłacali pieniądze z bankomatów.

- Policjanci z Komisariatu Policji we Wronkach prowadzili postępowanie w sprawie oszustwa, do którego doszło we Wronkach w dniu 1 lipca. Nieznani wówczas sprawcy wprowadzili pokrzywdzoną w błąd i przekonali ją, że musi przesłać kod BLIK, aby możliwa była sprzedaż wystawionego przez nią na portalu aukcyjnym stolika do laptopa. Kobieta przekazała kod, po czym okazało się, że przy jego użyciu ktoś wypłacił z jej konta w banku 900 zł.