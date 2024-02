Mieszkaniec Wronek zatrzymany za posiadanie narkotyków. Policjanci zabezpieczyli ponad 256 gramów nielegalnych substancji Natalia Nowotna

KPP Szamotuły

We Wronkach doszło do kolejnego zatrzymania w związku z handlem narkotykami. 30-latkowi, który posiadał ponad 256 gramów nielegalnych substancji może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie trwa, a wronieccy kryminalni pracują nad zebraniem dalszych materiałów dowodowych.