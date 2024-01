Młodzi koszykarze ze szkół w gminie Szamotuły rywalizowali na Igrzyskach Dzieci i Młodzieży! Znamy wyniki

W środę, w hali sportowej "Wacław", młode talenty sportowe z Szamotuł rywalizowały w rozgrywkach koszykówki, w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Sportowe wydarzenie skierowane było do roczników 2011 i młodszych.

Znamy wyniki Igrzysk Dzieci i Młodzieży w rozgrywkach koszykówki

Drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, będą miały okazję dumnie reprezentować gminę Szamotuły w kolejnym etapie rozgrywek na poziomie powiatowym. Co ciekawe, klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców okazała się identyczna z klasyfikacją dziewcząt. Oznacza to, że zarówno ekipy chłopców, jak również dziewcząt, zajęły te same pozycje.

Pierwsze miejsce, zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt, zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, a trzecie miejsce przypadło równie zdeterminowanym uczniom Szkoły Podstawowej w Otorowie.