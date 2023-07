Na drogach nadal niebezpiecznie. Zdarzeń przybywa

Warto pamiętać, że to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – a więc piesi, rowerzyści, czy motocykliści – są najbardziej narażeni na obrażenia podczas zderzeń z samochodami, czy innymi przeszkodami. Powinni o tym pamiętać podczas podróży, czy przemieszczania się. Zresztą policja od lat apeluje również do kierowców by zachowywali szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem – by było bezpieczniej.

W minionych dniach nie obyło się niestety bez rannych. Dwie osoby musiały zostać hospitalizowane po zderzeniu trzech samochodów na drodze krajowej nr 92 w Sękowie. Do wypadku doszło 14 lipca. Interweniowały wszystkie służby. Dodajmy, że wszystkie trzy auta jechały w tym samym kierunku – doszło do najechania na tył.

Aplikację uruchomiono po to, by prewencyjnie działała na wyobraźnię uczestników ruchu drogowego, by ci dostosowywali się do przepisów, a tym samym by sama mapa jak najrzadziej się

zapełniała.