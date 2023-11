Nagroda dla Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy! Projekt SzamoDZIELNE wśród 6 najlepszych projektów prokulturowych Natalia Nowotna

W Szamotułach, we wtorek 7 listopada, odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV edycję konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe" Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To wydarzenie skupiające się na inicjatywach, które przyczyniają się zarówno do ochrony środowiska, jak i promowania dziedzictwa kulturowego.