Wystawa Myćka na Słupie i warsztaty sitodruku z artystą. Prace Grzegorza Myćki w Galerii Pod Halszką

To się może wydawać, że to rzeczywiście trwa chwilę, żeby takie coś wyprodukować czy stworzyć, ale to jest jednak i koncepcja, i proces wykonania. Bo to, że to tak wygląda, jak wygląda, to jest też pewna moja decyzja. Mam taką moją dewizę, maksymę, że brzydko też trzeba umieć. To, że coś się takie wydaje, to też jest moja decyzja, że to jest tak brzydkie, a nie inaczej brzydkie - twierdzi Grzegorz Myćka.