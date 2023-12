Nie ma nic cenniejszego, niż uratowanie czyjegoś życia. Zaczęła się zima – zwiększmy naszą empatię!

- W dniu 3 grudnia 2023 r. dwóch strażaków naszej jednostki zauważyło interweniujących policjantów, wezwanych do osoby nieprzytomnej znajdującej się na poboczu drogi w zaspie śnieżnej niedaleko strażnicy. Poszkodowany był nieprzytomny, z niedrożnym drogami oddechowymi oraz w stanie hipotermii. Czas przyjazdu karetki oszacowano na około 40 minut. Strażacy wykorzystując sprzęt z naszej jednostki, udrożnili drogi oddechowe i przenieśli poszkodowanego do strażnicy w celu zapobiegnięcia dalszemu wychłodzeniu – poinformowali.

Ochotnicy dodali, że w remizie oczekiwano na zespół ratownictwa medycznego kontrolując czynności życiowe nieprzytomnego mężczyzny.

- Serdecznie dziękujemy Damian Jankowski i Rafał Czepczyński za wzorową postawę pokazującą, że strażakiem jest się cały czas, a nie tylko podczas wezwania.

Pamiętajmy, by nie zostawać obojętni w sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu innych ludzi. Zaczęła się zima. Sypnęło śniegiem, a od kilkunastu dni temperatura utrzymuje się na minusie. Jest to spore zagrożenie dla osób szczególnie bez stałego miejsca zamieszkania, ale i dla tych, które ze względu na trudną sytuację materialną, mają problem z ogrzewaniem w swoich domach. Dołączamy się do apeli ośrodków pomocy społecznych , czy policji o to, by zwracać uwagę na osoby, które mogą być podatne na negatywne działanie zimna.

O rozpoczęciu „akcji zima” poinformował ostatnio Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku. OPS realizuje m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz osobom samotnym i niesamodzielnym, w tym szczególnie w okresie zimowym oraz podczas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych.