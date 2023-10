Niebezpiecznie na drogach powiatu szamotulskiego

Najpierw we Wronkach, w sobotę po godzinie 18 doszło do zderzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na szczęście prędkości nie były duże. Na miejscu interweniowali wronieccy strażacy, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

Mamy październik, szybciej zapada zmrok, później robi się rano jasno. Do tego pogoda również się zmienia. Zaczyna się jesień, częściej pada, przez co warunki do jazdy są coraz trudniejsze. Wraz ze służbami apelujemy więc do kierowców o większe skupienie i uwagę na drodze. Pieszym, czy rowerzystom przypominamy z kolei o lepszej ich widoczności w miejscach, w których się poruszają. Warto mieć na sobie (części garderoby) elementy odblaskowe.

- Noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady atmosferyczne nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, sprawią, że pieszy będzie lepiej widoczny dla kierujących. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego – apelują policjanci.

Ponadto cykliści nie powinni zapominać o oświetleniu swoich jednośladów, by te były szczególnie po zmroku zauważalne.