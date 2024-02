Niepowstrzymane Juniorki UKS Szamotulanin zdominowały Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Sejnach! Są w TOP 16 w Polsce

Wystarczy spojrzeć na wyniki, by zdać sobie sprawę, że Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Sejnach należał do utalentowanych juniorek UKS Szamotulanin. Drużyna zdominowała rywalizację, zdobywając imponujące zwycięstwa, co zapewnia im zaszczytne miejsce w TOP 16 najlepszych zespołów w Polsce.