Niezapomniane chwile dla młodych strażaków z Pniew

W piątek 24 listopada strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach zorganizowali dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wydarzenie pod nazwą „noc w remizie”.

Czas pełen wrażeń rozpoczęto od ćwiczeń ze strażackiej musztry.

- Następnie udaliśmy się na świetlice przygotować miejsca do spania. Gdy już każdy z druhów zadbał o miejsce do odpoczynku, zaczęliśmy wspólne przygotowania do kolacji, która była nietypowa jak na porę roku. Opady śniegu nie powstrzymały nas przed rozpaleniem ogniska i upieczeniem kiełbasek – opowiadają pniewscy ochotnicy