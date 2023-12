Nowe sadzonki lipy drobnolistnej pojawią się w Lipnicy? Urząd Miasta i Gminy Szamotuły złożył wniosek o dotację

Urząd Miasta i Gminy złożył wniosek do samorządu Województwa Wielkopolskiego o dotację na zakup sadzonek lip. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, planuje się posadzenie 29 sadzonek tych drzew miododajnych.

Lipa drobnolistna - nie marznie, dokarmia owady i produkuje tlen

Lipy to drzewa o pięknych kwiatach przyciągających pszczoły. Lipa drobnolistna, wywodząca się z Europy i Azji Zachodniej, cieszy się popularnością w Polsce i pospolitym występowaniem. Sadzona jest często w okolicach domów, parków i dróg, stanowiąc zarówno ozdobę, jak i roślinę użyteczną. Osiąga nawet 30 metrów wysokości. Jej naturalne występowanie obejmuje głównie dębowo-grabowe lasy, a jej zdolność do przetrwania zimy czyni ją doskonale przystosowaną do polskiego klimatu.

Lipa drobnolistna nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także pełni istotne funkcje. Drzewo nie marznie w zimie, dostarcza pożywienia dla owadów, zwłaszcza pszczół, oraz oczywiście produkuje tlen.