Obywatelskie zatrzymanie w Dusznikach. Kobieta w Porsche wydmuchała 2,5 promila! W Samołężu pijany wjechał w sklep

Jak poinformowała nas oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda, działania ROADPOL Safety Days ukierunkowane są na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kampania przewiduje działania podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Jednym z problemów, na który należy zwrócić uwagę jest niewątpliwie kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. Nie ulega wątpliwości, iż takie zachowanie nie stanowi klucza do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach.

- Jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie tylko poważne konsekwencje prawne. Przede wszystkim, wsiadając za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego niezmiennie apelujemy do kierowców o właściwe zachowanie.