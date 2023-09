Odjechani Team Pniewy spontanicznie ruszyli w trasę

W błękicie nieba i promieniach słońca

Odjechani pochwalili się na swoim Facebooku, że rekreacyjny i spontaniczny przejazd trasy "Piękny Zachód 101” przyciągnął na start dwunastkę kolarzy.

- Cały dystans przebyliśmy w warunkach adekwatnych do motto cyklu. Trasa PZ 101 wiedzie i stanowi doskonały przekrój tego, co kraina ma do zaoferowania. Od strony kolarskiej – na uwagę zasługują bardzo dobrej jakości asfaltowe drogi na prawie wszystkich odcinkach oraz suma przewyższeń ponad 500 metrów.