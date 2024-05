Ostrobieg 2024. Druga edycja wydarzenia już 18 maja!

Ostrobieg 2024 już 18 maja!

Ostrobieg to projekt, który powstał dzięki współpracy Biblioteki Publicznej, Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg oraz lokalnych organizacji pozarządowych i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu MiG Ostroróg.

To nie tylko bieg z przeszkodami, ale niezapomniana przygoda dla dzieci i dorosłych. Adrenalina, zdrowa rywalizacja sportowa, tor przeszkodowy, rowy, zasieki, opony, siatki, woda, naturalne przeszkody będą czekały na uczestników - przekazują organizatorzy.

Celem imprezy jest nie tylko pokonanie toru przeszkód, ale przede wszystkim sprawienie uśmiechu i radości dzieciom. Ostrobieg 2024 to nie tylko sportowe wyzwanie, to także okazja do wspólnej zabawy i integracji całych rodzin.