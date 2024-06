Para kradła kosmetyki, alkohol i zabawki. Straty oszacowano na kwotę blisko 2400 złotych Natalia Nowotna

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum / KWP Bydgoszcz

Podejrzani o kradzieże sklepowe usłyszeli zarzuty! Para, która przyjechała do Szamotuł tylko po to, by dokonać kradzieży, nie uniknie konsekwencji za kradzieże zabawek, kosmetyków i alkoholu.