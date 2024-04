Prasówka z całego tygodnia 7.04.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek, 4 kwietnia, szamotulscy policjanci pracowali na miejscu wypadku na drodze wojewódzkiej nr 116, gdzie doszło do potrącenia 62-letniego mężczyzny jadącego na rowerze. Niestety, odniósł on poważne obrażenia i trafił do szpitala.

W środę, 3 kwietnia około godziny 16.00, w miejscowości Sękowo doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym ciężarówka przygniotła samochód osobowy. Niestety, mimo wysiłków ratowników medycznych, w wypadku życie straciła 38-letnia kobieta.

29-letni Sierżant Eryk Bamber, dzielnicowy z Obrzycka, niedawno wykazał się niezwykłym zaangażowaniem, zatrzymując poszukiwanego złodzieja poza służbą. Opowiedział o akcji zatrzymania podejrzanego oraz codziennych wyzwaniach, jakie niesie za sobą praca w policji.