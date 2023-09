PILNE! Zderzenie samochodu osobowego i ciężarowego w gminie Duszniki

Do wypadku doszło na lokalnej drodze między Wilczyną, a Młynkowem w gminie Duszniki. Po zderzeniu ciągnika siodłowego z autem osobowym, osobówka wypadła z drogi. Na miejsce wysłano strażaków z Szamotuł, Dusznik i Podrzewia, Zespół Ratownictwa Medycznego i policję, a po chwili również ochotników z Bytynia.

Potwierdzono, że doszło do zderzenia czołowo – bocznego obu pojazdów. Ciągnik siodłowy zatrzymał się na drodze, natomiast siłą uderzenia Opel Astra wypadł z drogi i dachował na pobliskim polu. Kierowca uwięziony był we wraku. Strażacy musieli użyć specjalistycznych hydraulicznych, aby wykonać dostęp do poszkodowanego.

Ostatecznie mężczyzna - przytomny jednak z obrażeniami - śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala.

- Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, iż mieszkaniec gminy Duszniki, który kierował samochodem marki Opel Astra zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadący z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy marki Daf, którym kierował mieszkaniec Dusznik. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia- mężczyźni byli trzeźwi. Kierujący samochodem osobowym z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala. Nikt inny nie doznał obrażeń – informuje nas oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda.

Na czas prowadzonych działań, rejon operacyjny JRG Szamotuł zabezpieczała jednostka OSP Baborowo.