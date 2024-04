Joanna Gzyl - kandydatka na burmistrza Szamotuł. "Wspólnie możemy przekształcić trudności w możliwości"

Jako dziecko uczęszczałam do klasy sportowej dziewcząt, do szkoły muzycznej. Grałam na skrzypcach, uczęszczałam na zajęcia z tańca towarzyskiego, a także na zajęcia z gry w szachy. Będąc juniorką, byłam 3-krotnie na mistrzostwach Polski w szachach - mówi. - Dorastając, pracowałam na gospodarstwie moich dziadków. Mój tata był jedynakiem i do pracy angażował swoje dzieci. Bardzo lubię również gotować i też jeść! Dojeżdżając do pracy, słucham audiobooków. Lubię ludzi i lubię pomagać ludziom, a jeszcze bardziej lubię dzieci, ze wzajemnością.