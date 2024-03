Piotr Michalak - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dla mnie nigdy nie było rzeczy niemożliwych"

47-letni Piotr Michalak od 13 lat jest dyrektorem Szamotulskiego Ośrodka Kultury, któremu podlega także kino „Halszka". Posiada wykształcenie wyższe. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w dziennikarstwie, między innymi w Głosie Szamotulskim, Gazecie Poznańskiej.

Mieszkam w pięknej wsi Koźle, w prawie 100-letnim, drewnianym domu, który przenieśliśmy z innego miejsca. Uwielbiam stare przedmioty z duszą, dlatego w starym domu mamy stare meble, które lubię odnawiać i nadawać im nowe życie. Od 22 lat mam żonę, a także trzech synów w wieku 20, 11 i 7 lat. Moim całym światem jest muzyka. Słucham jej bezustannie, jeżdżę na koncerty i trochę amatorsko gram. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury, a mieszkam przy lesie, więc jak tylko czas pozwoli to z tego korzystam. Przeczesuję więc lasy, łąki i pola z moimi ukochanymi psami. Towarzyszą mi przez całe dorosłe życie i poza przygarniętymi bezdomnymi psami są to zawsze charty. Najlepiej spędzony wolny czas to czas z moimi synami. To czas na dziką zabawę i realizację szalonych, choć prostych pomysłów - mówi Piotr Michalak.