Policjantem jest się nie tylko na służbie. Udowodnili to szamotulscy funkcjonariusze, którzy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Nasz apel kierujemy do wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierujących jak i pieszych, aby na drogach panował wzajemny szacunek. Osoby, które wsiadają lub mają zamiar wsiąść za kierownice pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, niech zastanowią się 100 razy, czy na pewno chcą ryzykować życie i zdrowie swoje jak innych niewinnych osób. Każdy z nas ma swoją rodzinę, do której chce wrócić, która na nas oczekuje. Korzystając z dróg publicznych miejmy powyższe na uwadze - podkreślają policjanci. - Apelujemy również do osób, które widzą na drodze dziwnie zachowującego się kierującego, aby nie byli obojętni i minimum zadzwonili na numer alarmowy lub do Dyżurnego najbliższej jednostki Policji. To nic nie kosztuje, a kto wie, czy właśnie Ty nie uratujesz komuś życia. Być może Ty zrobisz to dzisiaj, a za tydzień lub dwa inna osoba uratuje życie Tobie lub komuś z Twojej rodziny.