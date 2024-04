Znęcał się fizycznie oraz psychicznie nad swoją partnerką i dziećmi. Grozić mu do 5 lat więzienia Natalia Nowotna

archiwum Polska Press

Szamotulscy policjanci interweniowali w sprawie przemocy domowej, do której dochodziło w jednym z domów na terenie powiatu szamotulskiego. Podejrzany o stosowanie przemocy wobec partnerki oraz dzieci 36-latek trafił do aresztu. Za znęcanie się nad rodziną grozić mu może do 5 lat więzienia.