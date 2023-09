Poniedziałek w ogniu. Dwa pożary samochodów w powiecie szamotulskim

Do pierwszego pożaru doszło po godzinie 11 pod Szamotułami. Do działań wyjechały zastępy z JRG Szamotuły oraz OSP Baborowo. Okazało się, że doszło do pożaru samochodu marki Ford Transit. W wyniku działania ognia zniszczeniu uległ układ chłodzenia izotermy – zabudowy auta dostawczego, a także częściowo kabina Forda.

Nikomu nic się nie stało.

Do drugiego pożaru doszło po godzinie 17 na terenie gminy Duszniki. Do działań wysłano strażaków z Dusznik, Sędzin oraz JRG Szamotuły. Niestety, gdy zastępy dotarły we wskazane miejsce – nie było już co ratować.

Doszło bowiem do pożaru samochodu AIXAM. Francuski mikrosamochód spłonął doszczętnie. Po ugaszeniu został z niego tylko fragment ramy.