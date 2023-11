Pościg za kradzionym Audi przez trzy województwa! Uczestniczyli w nim nasi policjanci Jakub Czekała

Wracamy do tematu. We wtorkowe popołudnie informowaliśmy o pościgu policyjnym, do jakiego doszło na terenie powiatu szamotulskiego oraz międzychodzkiego. Znamy już więcej szczegółów związanych z tymi wydarzeniami.