Poseł sprawdzała inwestycyjne postępy , a NFZ analizował hospitalizacje

Jak poinformowano - oddziały chirurgiczne oferujące pełną hospitalizację prowadzone są w 38 wielkopolskich szpitalach. W 2022 r. sprawdzały łącznie około 67,9 tys. pełnych hospitalizacji. Spośród nich zabiegiem zakończyło się ponad 49,5 tys. W pierwszym kwartale tego roku było to z kolei 19,2 tys. pobytów w oddziałach i 14,7 tys. hospitalizacji zabiegowych. Od 2019 r. rośnie procentowa przewaga liczby hospitalizacji zabiegowych nad zachowawczymi. Z 71 proc. w 2019 r. przez 73 proc. w ubiegłym roku do 76,5 proc. w pierwszym kwartale 2023 r.

Przypomnijmy, że dzięki środkom z Polskiego Ładu, jaki i Powiatu Szamotulskiego budowane jest nowe wejście główne do szpitala. Ponadto Izolatki dla pacjentów mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, a na połowę sierpnia szpital planuje zakończenie remontu klatek schodowych.

– Od lat monitorujemy pracę oddziałów i zwracamy się do szpitali z prośbą o zmiany, jeśli w oddziałach zabiegowych, wśród których są m.in. oddziały chirurgiczne, jest zbyt dużo hospitalizacji o charakterze zachowawczym, względem zabiegowych – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. – Widzimy oczywiście, że część szpitali przyjmuje w dużej mierze chorych w trybie nagłym. Pozostałe mogą bardziej skupić się na pacjentach przyjmowanych w trybie planowym.

Jak w tym zestawieniu wypadły Szamotuły?

Nasz szpital znalazł się na 10 miejscu w klasyfikacji placówek medycznych. W 2022 roku odnotowano tu 2 224 hospitalizacji, z czego 80,7% były to hospitalizacje zabiegowe. Z kolei w tym roku – w okresie od stycznia do marca – odnotowano już 713, co przekłada się na średnią wynoszącą 86,4% pacjentów zabiegowych.