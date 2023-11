Potrzebna pomoc dla małego Leona z Szamotuł. Chłopiec jest poważnie chory

Zdiagnozowano u niego Zespół Marfana, czyli rzadką chorobę genetyczną tkanki łącznej, która charakteryzuje się zbyt małą ilością lub nieprawidłowa strukturą białka – fibryliny 1. Powoduje zmiany w funkcjonowaniu układu ruchu, narządu wzroku, układu pokarmowego oraz krwionośnego. Leon cierpi również na skoliozę oraz na wady serca, w tym powiększenie lewej komory oraz opuszki aorty, niewydolność serca, arytmię nadkomorową.

W wieku 3 lat Leon przeszedł pierwszą operację serca. Gdy miał 6 lat drugą i wtedy był to czas niezwykle trudny dla chłopca, pełen strachu i lęku. Po wyjściu ze szpitala był w bardzo kiepskim stanie psychicznym, potrzebował pomocy specjalisty, by uporać się z przeżytą traumą.

W chwili obecnej chłopczyk jest w domu. Z powodu zaawansowanego stadium skoliozy (garb żebrowy, ból pleców, problemy z oddychaniem z powodu ucisku) nie chodzi do szkoły. Prawdopodobnie w przyszłości przejdzie operację kręgosłupa.

- Mimo tego jest dzieckiem bardzo żywiołowym, uwielbia malować, rysować, kocha bawić się małymi figurkami. Jak każde dziecko jest bardzo ciekawy świata, ma marzenia. Jednak choroby niszczą jego bezstroski świat, a rodzice z bólem serca patrzą na cierpienie ukochanego syna – informuje Fundacja Espero, której Leon jest podopiecznym.

Zorganizowana została zbiórka dla chłopca, z której środki pomogą w stałym podawaniu leków, rehabilitacji, przeprowadzaniu wizyt u specjalistów, a także w zakupie sprzętu medycznego.