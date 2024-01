Pożegnano śp. Leszka Nawrockiego. Uroczystość pogrzebowa komendanta i byłego funkcjonariusza w kościele w Obrzycku

Zgodnie ze strażacką ceremonią, trumna z ciałem zmarłego pokonała ostatnią drogę na samochodzie specjalnym z drabiną mechaniczną. Druhowie OSP i funkcjonariusze PSP, oddając hołd zmarłemu, niosąc trumnę, przeszli do miejsca wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Obrzycku.

Społeczność Obrzycka zgromadziła się w w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku, by pożegnać śp. mł. bryg. w st. spocz. Leszka Nawrockiego. Emerytowany funkcjonariusz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Obrzycku odszedł na wieczną służbę.

Pamięć Leszka Nawrockiego, pełnego poświęcenia dla służby, będzie zawsze żywa w sercach tych, którym służył oraz wszystkich, którzy mieli zaszczyt poznać go osobiście.

Biografia mł. bryg. w st. spocz. Leszka Nawrockiego

Leszek Nawrocki swoją służbę w dębieckiej Szkole Chorążych Pożarnictwa rozpoczął 1 września 1976 roku, jako kadet. Po ukończeniu szkoły, zajął stanowisko instruktora, a następnie awansował kolejno na Szefa Zamiany, Wykładowcę, Dowódcę Kompanii Szkolnej, Kierownika Działu, aż do objęcia funkcji Naczelnika Wydziału w 2000 roku. Tę odpowiedzialną rolę pełnił do 2007 roku, do momentu przejścia na zaopatrzenie emerytalne.