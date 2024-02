Poziom wody w Warcie i Samie stale wzrasta. Przekroczy poziom alarmowy? Lokalne władze proszą, by zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz mienia

Poziom wody w rzekach Warta i Sama przekroczył stan ostrzegawczy, co zwiększa monitorowanie sytuacji hydrologicznej w regionie. Według danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ostatnich dniach wzrosty poziomu wody odnotowano w kilku miejscach.

W ostatnich dniach we Wronkach poziom rzeki Warty wzrósł o 3 cm, a w Obornikach o 5 cm. Stan ostrzegawczy został przekroczony odpowiednio o 27 cm i 15 cm. Mimo to, do poziomów alarmowych pozostało jeszcze 63 cm we Wronkach i 125 cm w Obornikach.