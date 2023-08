Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły – Górka właśnie się rozpoczęła

Wykonawcą robót na blisko kilometrowym odcinku, jest GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, a nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firma Vegur Magdalena Nowak. Prace zgodnie z harmonogramem zakończą się w październiku 2023 roku.

- Całkowita wartość inwestycji po wyłonieniu wykonawców to 1.636.179,90 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 970.637,94zł, ze środków budżetu Powiatu 665.541,96 zł oraz Gminy Szamotuły w kwocie: 226.482,19 zł – informuje powiat.

Przebudowa obejmuje m.in.: wzmocnienie drogi związane z wykonaniem nowej nawierzchni, umocnienie poboczy płytami po stronie prawej na całej długości oraz częściowo po stronie lewej, wycinkę drzew i krzewów, odmulenie rowów przydrożnych, regulowanie wysokości istniejących zjazdów oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi zastosowane zostaną biało-czerwone, punktowe elementy odblaskowe, tzw. „kocie oczka”.

Poza ww. przebudową, jeszcze w tym roku rozpocznie się remont dalszego odcinka tej drogi o dł. ok. 350 m, na które powiat pozyskał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 494.807,83 zł. Planowany koszt zadania to 824.679,73 zł, natomiast termin wykonania to wrzesień 2023 r.