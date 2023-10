Red Dragons Pniewy z triumfem w Przemyślu. Pierwsze zwycięstwo Czerwonych Smoków cieszy podwójnie

Dobry początek gospodarzy - szczęście nie sprzyjało pniewskiej drużynie

Początkowo szczęście nie sprzyjał gościom. Hubert Klatkiewicz z Red Dragons Pniewy nie zauważył Patryka Hołego, który był w doskonałej sytuacji do zmiany wyniku na korzyść gospodarzy. Chwilę później próbował Bartłomiej Błaszyk, ale interwencją popisał się Roman Koltok. Sytuacja ponownie się zagęściła pod bramką Romana Koltoka, a aktorami co ciekawe - byli ci sami zawodnicy. Klatkiewicz tym razem dojrzał swojego kolegę, a ten oddał strzał. Jednak rywale nie stracili czujności.

Czerwone Smoki wykorzystały okazję! Padły zwycięskie gole

Choć w pierwszej połowie nie padło wiele bramek, to sędziowie hojnie rozdawali żółte kartki. Ukarali Patryka Hołego, Piotra Błaszyka, Huberta Klatkiewicza, Mateusza Wanata i Vitinho.

W 28. minucie Grygoriy Zanko otrzymał drugą żółtą kartkę, co wiązało się z ostatecznym pokazaniem mu przez sędziów czerwonego kartonika. Co ciekawe, kara została nałożona, gdy zawodnik siedział na ławce.

Szczęście odwróciło się od gospodarzy, a zaczęło sprzyjać przyjezdnym. Yvaaldo Gomes oddał strzał z daleka, a piłka odbiła się od pleców Romana Koltoka i wpadła do bramki - było 1:3. Red Dragons Pniewy mieli jeszcze okazje. Patryk Hoły trafił celnie między słupkami, zdobywając kolejną bramkę.

Mimo przewagi gości, drużyna trenera Roberta Kurosza nie poddała się. Eryk Kiełbasa dał nadzieję miejscowym kibicom trafiając na 2:4. Zastosowanie wariantu gry z lotnym bramkarzem miało zwiększyć szanse na gola kontaktowego, tymczasem błąd spowodował, że to goście mogli cieszyć się z bramki numer pięć. Wynik ustalił German Romero tuż przed końcem meczu. Rezultat końcowy to 6:2 na korzyść Czerwonych Smoków, co na pewno cieszy zarówno zawodników, jak i kibiców drużyny z Wielkopolski.