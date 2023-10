Turniej Amica Cup 2023 dobiegł końca! Sukces Zawodniczek z Węgierskiego Vasas Óbuda Budapest

Gratuluje zespołom, które pokazały bardzo wysoki, międzynarodowy poziom gry w czasie tego turnieju. Zacięta sportowa rywalizacja w atmosferze wzajemnego szacunku i solidarności, prowadzi do promowania właściwych postaw – nie tylko w sporcie, ale również w życiu. To właśnie dlatego Grupa Amica ponownie została sponsorem tytularnym rozgrywek. Doskonale się to wpisuje w wartości naszej firmy