Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Pniewach i Szamotułach

O ważnej rocznicy pamiętali też szamotulscy strażacy zawodowi.

Przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, strażacy zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, wzięli udział w uroczystej zbiórce, aby przy dźwiękach syren alarmowych i sygnałów wozów bojowych upamiętnić wydarzenia, które 79 lat temu rozegrały się na ulicach naszej stolicy.

- Powstanie Warszawskie trwało 63 dni – do 2 października 1944 roku i było największą akcją zbrojną w okupowanej przez Niemców Europie. Do walk w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. żołnierzy podziemia. Blisko połowa z nich zginęła w walce o suwerenność Polski. Równie ogromne były straty wśród ludności cywilnej – ok 180 tys. ofiar. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal doszczętnie spalone i zburzone – przypomina ogniomistrz Łukasz Kawka.