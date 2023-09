Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach. Znamy plany projektu!

Rozbiegi z zeskoczniami, zeskok do skoku wzwyż, nowe trybuny - znamy plany budowy!

Zadanie inwestycji obejmuje wiele istotnych elementów, mających na celu znaczące podniesienie standardów obiektu. Jednym z kluczowych punktów projektu jest wykonanie dwóch oddzielnych rozbiegów z zeskoczniami do skoku w dal i trójskoku. Ponadto, planowane jest także zainstalowanie zeskoku do skoku wzwyż, wyposażonego w stojaki, poprzeczki i garaż najazdowy, co ułatwi trening i zawody w tej dyscyplinie.

Nie zabraknie również nowych trybun, które pomieszczą około 100 osób każda. Trybuny zostaną zadaszone, co zapewni wygodę kibicom i zawodnikom podczas imprez sportowych. Istniejąca trybuna również zostanie przebudowana, co uczyni Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne jeszcze bardziej funkcjonalnym i dostosowanym do potrzeb użytkowników.