Rusza Koncertowe Lato z SzOK. Zapowiedziano pierwsze koncerty!

Początki powstania zespołu sięgają drugiej połowy 2003 roku. W 2004 roku zespół przyjmuje oficjalną nazwę Strefa Zero, którą wymyślił założyciel zespołu i gitarzysta Maciej Czarnecki. Pierwsze próby odbywały się dzięki otwartości wójta gminy Kleszczewo w Gminnym Ośrodku Kultury, tu zespół realizował także pierwsze nagrania. Działalność artystyczna zespołu oparta była głównie na graniu coverów we własnych aranżach, choć nie brakowało pierwszych kompozycji własnych. Zespół w 2007 roku wygrał wielkopolskie eliminacje do Opola z autorskim utworem „Niewiele trzeba”. Utwór ten był emitowany wielokrotnie na antenie radia Merkury. W październiku tego samego roku, Strefa Zero weszła do studia i rozpoczęła pracę nad płytą „Bałagan”. 16 grudnia 2010 roku płyta została oficjalnie zaprezentowana w poznańskim klubie „Pod Pretekstem” w ścisłym gronie sponsorów i przyjaciół. 8 stycznia 2011 roku, utwór z płyty „Bałagan” – „Czekam na jutrzejszy dzień”, został pierwszy raz wyemitowany na żywo w poznańskiej TVP. W roku 2016 i 2017 wokalistka zespołu – Kasia Czarnecka została zaproszona przez Marylę Rodowicz do współpracy nad nową płytą artystki “Ach świecie”. Płyta ukazała się jesienią 2017 roku. We kwietniu 2018 roku zespół STREFA ZERO nagrał singiel "O poranku", który można było usłyszeć w różnych rozgłośniach radiowych w Polsce. We wrześniu znalazł się on na I miejscu Listy Przebojów Radia Poznań. Do swojego repertuaru muzycy dołączyli piosenki niezapomnianej Kory i Maanamu. W 2024 roku zespół świętuje 20 - lecie istnienia.