Działo się w Kaźmierzu! Marzec pełen wyjątkowych spotkań i wydarzeń kulturalnych

Za to 16 marca, z okazji Dnia Kobiet, mieszkańcy Kaźmierza mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym koncercie zespołu Beat Back. Podczas koncertu na żywo, widownia mogła doświadczyć muzycznej uczty i wysłuchać największych przebojów The Beatles.

Publiczność miała okazję wysłuchać takich utworów, jak „I want to hold your hand”, „She loves you”, „All my loving” czy „Help”. Muzycy – Hubert Gawroński, Jan Samołyk, Maciej Samul i Marek Gorzkowski – świetnie wczuli się w Czwórkę z Liverpoolu wprawiając publiczność wspaniały nastrój szalonych lat, kiedy w Polsce królował Bigbit - podsumowuje biblioteka.