Turniej Poetycki o Pierścień Halszki odbył się już po raz piąty! Zmagania podjęło 15 uczestników, którzy zaprezentowali swoje wiersze

15 uczestników rywalizowało o Pierścień Halszki

Jury, w składzie Marzena Przekwas-Siemiątkowska, Paulina Królak, Łukasz Majchrzak oraz pomysłodawca turnieju Jerzy Grupiński, miało niezwykle trudne zadanie oceny prezentowanych utworów. Warto zaznaczyć, że oceniano nie tylko samą treść wierszy, lecz także ich prezentację sceniczną, co sprawiło, że każdy uczestnik miał szansę zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.

W tym roku do rywalizacji podczas V Turnieju Poetyckiego o Pierścień Halszki stanęło piętnastu uczestników, którzy podjęli wyzwanie napisania i odczytania własnego wiersza przed publicznością oraz jury. Tematyka utworów była dowolna, jednakże zwracano szczególną uwagę na wątki regionalne.

Oto zwycięzca i wyróżnieni V Turnieju Poetyckiego o Pierścień Halszki!

Wydarzenie nie tylko stanowiło okazję do prezentacji talentów poetyckich, ale także do integracji środowiska literackiego oraz do podzielenia się wrażeniami i refleksjami na temat twórczości literackiej.

