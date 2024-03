Trwa konkurs na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną! Termin dostarczania prac do SzOK-u mija 20 marca Natalia Nowotna

archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Ręczne robienie pisanek i palmy wielkanocnej to nie tylko doskonały pomysł na spędzenie czasu, ale także okazja, by zostać zwycięzcą konkursu Szamotulskiego Ośrodka Kultury! Do 20 marca wszyscy chętni - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli - mogą dostarczyć do ośrodka swoje prace konkursowe.