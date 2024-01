Samobójcze strzały w remisowym meczu Red Dragons Pniewy z AZS UW Wilanów

W pierwszej rundzie oba zespoły podzieliły się punktami, a podczas konfrontacji w Centrum Sportu Wilanów ciężko było wskazać faworyta.

Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Yaroslav Zmiijwski odebrał piłkę z lewej strony boiska i po niefortunnej interwencji Germana Romero, piłka skierowała się do własnej siatki.

Gospodarze ożywili się i w przeciągu kilku minut zagrażali bramce Łukasza Błaszczyka. Pniewianie nie wiedzieli, jak dostać się do bramki rywali. Dopiero w końcowych fragmentach pierwszej połowy Red Dragons zmusili Marcina Mianowicza do większej pracy. W odpowiedzi Netynho zmarnował świetną okazję do podwyższenia. Do przerwy jednak nie widzieliśmy więcej bramek i AZS UW był o jedno trafienie lepszy - informuje drużyna.