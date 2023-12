Samochód za kilka milionów w służbie szamotulskiej straży pożarnej

Trzydziestometrowa drabina w Szamotułach Jak poinformował ogniomistrz Łukasz Kawka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, nowy pojazd, to samochód z drabiną mechaniczną SD 30 na podwoziu VOLVO FL. Wartość pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem wyniosła 3 536 004 zł.

- Pojazd marki VOLVO FL o napędzie 4x2 wyposażony jest w wysokoprężny silnik o mocy 210 kW (285 KM), dwudrzwiową kabinę w układzie 1+1+1, armaturę wodno-pianową, agregat prądotwórczy o mocy 14 kVA, aparaty powietrzne, pilarkę łańcuchową do drewna o napędzie spalinowym, zestaw elektronarzędzi i narzędzi ślusarskich, nosze przystosowane do mocowania na koszu drabiny, a także zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz sprzęt łączności. Na platformie znajduje się obrotowy zespół drabiny z koszem i ostatnim przęsłem łamanym. Maksymalna wysokość ratownicza drabiny wynosi 30 metrów, natomiast wysięg boczny wynosi 21 metrów – opisał zalety nowego samochodu

W Komendzie Powiatowej PSP trwają szkolenia z zakresu obsługi pojazdu, a już niebawem zostanie wprowadzony do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach. Nowy pojazd będzie wykorzystywany do działań ratowniczych i zastąpi dotychczas użytkowany samochód SHD 25 na podwoziu MAN, który w najbliższym czasie zostanie przekazany do innej jednostki, gdzie będzie dalej pełnił służbę.

Dodać należy, że nowy wóz szamotulscy strażacy odebrali z firmy Rosenbauer Karlsruhe GmbH z siedzibą w Niemczech.