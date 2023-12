Szamotulscy strażacy z kolejnym nowym wozem bojowym

Samochód został kupiony w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”. Celem projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną na terenie Polski.

- Powyższe zadanie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przez budżet państwa.

Wartość pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem wyniosła 1.682.482,56 zł. Pojazd marki MAN TGM 18.320 4X4 BB o napędzie 4x4 posiada silnik o mocy 320 kM, zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy mieszczący 345 litrów, a także dwuzakresową autopompę – informuje aspirant Michał Kaczmarek z KP PSP w Szamotułach.

Jak dodaje, samochód trafił wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym w standardzie pierwszo-wyjazdowym. Wyposażony został m.in. w : zestaw narzędzi hydraulicznych, skokochron szybko rozstawiany, motopompę pływająca, drabiny, pilarkę łańcuchową do drewna o napędzie spalinowym, piłę tarczową z napędem spalinowym, wentylator oddymiającym napędzanym silnikiem spalinowym, posiadającym funkcję podawania piany lekkiej, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, detektor prądu przemiennego, kamerę termowizyjną, eksplozymetr, zestaw do ratownictwa medycznego, komplet ubrań specjalnych chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem oraz przed czynnikami chemicznymi, toksymetr wielogazowy z wbudowanym tlenomierzem, detektor promieniowania jonizującego, komplet radiotelefonów nasobnych, sprzęt oświetleniowy, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, piłę szablastą oraz sprzęt i armaturę do podawania wody i piany.

Obecnie w Komendzie trwają szkolenia z zakresu obsługi pojazdu, a już niebawem zostanie wprowadzony do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach.