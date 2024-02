Siatkarze i siatkarki z powiatu szamotulskiego rywalizowali na Mistrzostwach Powiatu w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej!

W piątek, 2 lutego, w hali sportowej we Wronkach odbył się zacięty turniej, w którym udział wzięły drużyny z 4 szkół, Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach, Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, Szkoły Podstawowej w Otorowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach. Pasjonaci siatkówki ze szkół powiatu szamotulskiego doskonale się zaprezentowali, co zaowocowało zaciętą rywalizacją i zdobyciem zasłużonych wyróżnień.