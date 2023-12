Święty Mikołaj zyskał pomocników! Dzielnicowi z Wronek przekazali dzieciom paczki od lokalnych przedsiębiorców

Wraz z rozpoczęciem mikołajkowego okresu i początkiem oczekiwania na nadchodzące święta, dzielnicowi z Wronek zdecydowali się spełnić rolę Świętego Mikołaja, przekazując dzieciom paczki wypełnione prezentami. Świąteczne upominki pochodziły od lokalnych przedsiębiorców, którzy włączyli się w pomoc potrzebującym. Dzielnicowi odwiedzili Placówki Opiekuńczo-wychowawcze w Szamotułach, Otorowie i Chrzypsku oraz oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Szamotułach i Szpitala Onkologicznego w Poznaniu.

Wronieccy dzielnicowi zaangażowali się w tę szlachetną inicjatywę z jednym celem - umilić przedświąteczny czas najmłodszym. Jednak, jak podkreślają, bez hojności lokalnej społeczności ta inicjatywa nie mogłaby zaistnieć.

Chętnych do niesienia pomocy było tak wielu, że w sumie rozdanych zostało około 200 indywidualnych paczek, a także choinki oraz paczki do wykorzystania w ramach świetlic oraz zajęć grupowych. Lokalnym przedsiębiorcom, inicjatorom akcji, oraz wszystkim zaangażowanym w działania dziękujemy. To dzięki Wam, na twarzach wielu dzieci zagościł uśmiech - przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach.