Magia świąt na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szamotułach! Miasto odwiedził Święty Mikołaj i jego pomocnicy Natalia Nowotna

Święty Mikołaj przyleciał na swoich saniach do Szamotuł! W weekend, 2 i 3 grudnia szamotulski Rynek zamienił się w magiczną krainę pełną świątecznych atrakcji. Dwudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Szamotulski Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, wprowadził do miasta wyjątkowo świąteczną atmosferę.