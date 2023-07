Szamotulski PCK zaprasza do udziału w kolejnym przedsięwzięciu

Jak nas poinformowano, właśnie ogłoszono start akcji „Podaruj rower dzieciom z Ukrainy”

- Jeśli posiadacie rowery, z których już nie korzystacie lub dzieci już z nich wyrosły, stoją w garażu i nie macie pomysłu co z nimi zrobić, nawet, jeśli potrzebują drobnej naprawy, prosimy Was o kontakt , pod numerem telefonu: 506 655 169 lub 535 400 577 – apelują organizatorki przedsięwzięcia.

Za pośrednictwem stowarzyszenia zostaną naprawione i trafią do dzieci uchodźców z Ukrainy, którym sprawią radość i możliwość dojazdu do szkół. Jak podkreślają, jeden rower, to jedno spełnione marzenie.