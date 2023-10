Szamotulski szpital na podium rankingu Gdzie Rodzić Po Ludzku 2023! Zadecydowały głosy zadowolonych matek Natalia Nowotna

Wielka radość zagościła w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, gdy okazało się, że to właśnie głosy pacjentek przyczyniły się do umieszczenia szpitala w najlepszej trójce Rankingu Szpitali "Gdzie Rodzić Po Ludzku 2023" w województwie wielkopolskim. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi ogromną motywację dla całego zespołu medycznego.