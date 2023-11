Szedł przez Wronki z zakrwawionymi rękami. 20-latek został deportowany za liczne przestępstwa

Skierowano wniosek o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu do jego kraju

Zaniepokojeni historią przestępczą i informacjami od mieszkańców, policjanci podjęli procedurę weryfikacyjną mającą na celu deportację obcokrajowca. Wywiad środowiskowy, kontrole legalności pobytu oraz analiza postępowań przeciwko niemu doprowadziły do wniosku skierowanego do Straży Granicznej o zobowiązanie mężczyzny do powrotu do jego kraju.