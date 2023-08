Nieletni namówiony do przestępstwa przez 17-latka. Sprawa kradzieży samochodu w Wronkach

Sprawa ta rozpoczęła się 27 sierpnia, gdy mieszkaniec Wronek zgłosił miejscowej policji kradzież kluczyków do swojego samochodu oraz ukradzenie samego pojazdu - volkswagena jetta o wartości około 45 tysięcy złotych. Całe zdarzenie miało miejsce przy ul. Leśnej, kiedy to nieznany sprawca wykradł klucze z torby pozostawionej w szatni, a następnie odjechał skradzionym samochodem.

W ostatnich dniach, szamotulscy kryminalni zakończyli dochodzenie w sprawie kradzieży samochodu, która miała miejsce we Wronkach . Funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych. Jednym z nich okazał się być 16-latek , który dokonał kradzieży. Według ustaleń jego 17-letni wspólnik namówił go do przestępstwa.

16-latek uderzył w drzewo, podczas ucieczki skradzionym samochodem

17-letniemu podżegaczowi może grozić nawet do 10 lat więzienia!

Obydwaj podejrzani zostali szybko zatrzymani przez szamotulskich kryminalnych. 17-letni podżegacz usłyszał zarzuty związane z podżeganiem do kradzieży z włamaniem, za co grozić mu może do 10 lat więzienia. Natomiast 16-letni nieletni został przesłuchany jako sprawca czynu karalnego. Ze względu na swój wiek, jego sprawa trafi do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach. To właśnie ten sąd zdecyduje o jego dalszych losach.