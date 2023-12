Szukają drogi do ciepłego, bezpiecznego domu. Zagubione i znalezione zwierzęta z powiatu szamotulskiego Natalia Nowotna

Wraz z nadejściem grudnia, powiat szamotulski zanurzył się w zimowej scenerii. Chociaż widoki cieszą oko, a śnieg sprawia, że myślami coraz bliżej do świąt, to zimowa pogoda nie zwiastuje nic dobrego dla pałętających się po ulicach zwierząt. Zagubione i znalezione psy oraz koty czekają na powrót do domu. Każdy może wesprzeć je w tej drodze.